Санкт-Петербург, 15 сентября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга приняли меры по задержанию неизвестных, пытавшихся ослепить экипаж самолёта с помощью лазера. Об этом сообщили в МВД по городу.

Belkin Alexey/Global Look Press

«15 сентября 2024 года в 00:45 в полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестными была предпринята попытка ослепления членов экипажа воздушного судна «Боинг-738», осуществлявшего вылет по маршруту «Санкт-Петербург — Челябинск», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что взлёт самолёта прошёл штатно, никто не пострадал.

«Полицией приняты меры к задержанию злоумышленников», — отметили правоохранители.

Там добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленников.

Как передавало ИА Регнум, в мае прошлого года пилотов самолёта, выполнявшего рейс Сочи — Москва, ослепили лазером при подлёте к аэропорту Шереметьево. Когда воздушное судно снизилось до 4,8 км, в глаза капитану и его помощнику попал луч лазера. Командир сразу доложил об этом и пояснил, что сможет посадить самолёт.

В результате лайнер совершил успешную посадку в Шереметьево.