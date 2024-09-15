Берлин, 15 сентября, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует отправиться в США, чтобы лично встретиться с руководством страны и попросить у него разрешения на применение западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России, передаёт немецкое издание Bild.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press

«Зеленский в ближайшие несколько недель отправится в США, где представит свою стратегию президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу», — сказано в тексте публикации.

Согласно статье, Зеленский рассчитывает на поддержку Вашингтона.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом планирует провести переговоры с киевским режимом по вопросу нанесения ударов по России европейскими и американскими дальнобойными ракетами.

Позже Байден заявил, что власти США прорабатывают вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по российским территориям.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. Он подчеркнул, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

По словам заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Запад ошибочно полагает, что Россия не пересечёт черту в ответ на удары по её территории дальнобойным оружием ВСУ. По его словам, Россия имеет право на жёсткий ответ.