Москва, 15 сентября, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве рассчитывает подробно обсудить палестино-израильский конфликт. Об этом заявил посол Египта в РФ Назих Нагари на полях медиасаммита БРИКС.

AP/TASS

По его словам, Бадр Абдель Аты обсудит с Лавровым двусторонние отношения. Египет много уделяет внимания двусторонним отношениям и общим проектам, добавил посол.

«Сам регион, ситуация в Палестине и в Газе, конечно, имеют для нас первостепенное значение. Итак, ситуация в регионе в целом, в Ливии, в Судане, очень много тем для обсуждения между Египтом и Россией», — цитирует его ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, обстановка на Ближнем Востоке осложнилась после ракетной атаки Израиля, в результате которой 31 июля в Тегеране погиб лидер политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. В России осудили действия Израиля. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что убийство Хании провоцирует новое обострение ситуации на Ближнем Востоке.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция России по конфликту Израиля и Палестины основана на идее создания двух государств и не является конъюнктурной. Он подчеркнул, что Россия будет делать всё возможное для урегулирования тяжёлого и застарелого ближневосточного кризиса. Страна также старается урегулировать вопрос с освобождением заложников в Палестине и добивается в этом определённых результатов.