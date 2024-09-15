Дублин, 15 сентября, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Западные эксперты, которые заявляют, что «красные линии» России существуют лишь на словах, глубоко ошибаются, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Виталий Невар/РИА Новости

Он напомнил, что ранее эти люди пытались всех убедить, что у ВС России якобы закончились ракеты, что Москва терпит поражение, а РФ якобы страдает от международной изоляции и западных санкций.

«Они лгали обо всём остальном. Лгут и сейчас», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, Запад ошибочно полагает, что Россия не пересечёт черту в ответ на удары по её территории дальнобойным оружием Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Россия имеет право на жёсткий ответ. Кроме того, он сослался на атаку ВСУ в Курской области как на основание для подобных шагов.

Соединённые Штаты Америки и Великобритания загоняют ситуацию вокруг Украины на стадию слабо контролируемой эскалации. Почти ежедневно Россия предостерегает западных союзников Киева от последствий подобных действий, подчеркнул 14 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Российский президент Владимир Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.