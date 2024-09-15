Белгород, 15 сентября, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Ситуация в Шебекинском городском округе Белгородской области в связи с возгоранием после атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) 14 сентября остаётся непростой, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

«Ситуация в Шебекинском городском округе в связи с возгоранием после вчерашних обстрелов продолжает оставаться непростой… Сил и средств достаточно, но работы, конечно, еще много», — сказал он в видеосообщении в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября в Шебекинском городском округе возникло большое количество пожаров после удара Вооружённых сил Украины.

В селе Безлюдовка в результате прямого попадания украинского снаряда в дом погибла женщина.

При обстреле боевиками были ранены четыре мирных жителя. Три мирных жителя получили ранения на участке автодороги Шебекино — Белгород в результате попадания снаряда. Двое мужчин получили осколочные ранения грудной клетки, у женщины обнаружили минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение бедра. Пострадавших доставили в городскую больницу.