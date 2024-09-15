Москва, 15 сентября, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Российским специалистам предоставили для изучения головную часть американской ракеты системы HIMARS. Учёные после демонтажа проанализируют полученные элементы, сообщило «РИА Новости».

EPA/ТАСС

Один из специалистов в беседе с агентством подтвердил получение головной части ракеты.

«Мы тщательно её изучаем. С чем и как она работает <…> эта часть, отвечающая за всю работу самой ракеты. Начали разбирать, извлекаем микросхемы», — поделился он.

Специалистам предстоит колоссальная работа по изучению системы управления носовыми стабилизаторами, микросхем, электроники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские специалисты заполучили для изучения новейший украинский дрон-камикадзе с реактивным двигателем, это в дальнейшем поможет противодействовать угрозе. Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин заявил, что дрон способен разгоняться при приближении к зонам действия противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Работая с попавшими в распоряжение из зоны спецоперации натовскими крылатыми ракетами Storm Shadow, российские инженеры научились определять их возможные модификации. Кроме того, они выясняют, возможна ли установка ловушек.