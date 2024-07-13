Москва, 13 июля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Российские инженеры, работая с попавшими в их распоряжение из зоны спецоперации натовскими крылатыми ракетами Storm Shadow, научились определять их возможные модификации, сообщил 13 июля специалист по работе с вооружением.

РИА Новости

«Когда мы будем работать со следующей ракетой, мы будем понимать — это первичная версия или уже произошли какие-то изменения в конструкции», — процитировали эксперта «Известия».

Он пояснил, что каждый отдельный блок каждой из ракет специалисты подробно изучают. Инженеры определяют, применяют ли западные производители новые блоки. Кроме того, они выясняют, возможна ли установка ловушек.

Как сообщало ИА Регнум, американское издание The Wall Street Journal 10 июля опубликовало материал, согласно которому российские военные адаптируют РЭБ для перехвата высокоточных натовских боеприпасов.

Уже сейчас российские военные инженеры нашли способ, как подавлять натовские боеприпасы с GPS-наведением, в том числе артиллерийские снаряды Excalibur и ракеты РСЗО HIMARS. Скоро с помощью средств РЭБ российские военные будут перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow.

Европейские крылатые ракеты Storm Shadow, запускаемые с самолётов, имеют дальность поражения от 250 до 560 км. ВСУ активно применяют их с 2023 года. У этих ракет есть возможность незаметно подлетать к объекту за счёт корректировки по навигационным американским спутникам.

Кумулятивная боевая часть Storm Shadow имеет цилиндрическую форму диаметром 50 см и такой же длины. В начале июля российский специалист по работе с вооружением рассказал, что инженеры изучили её и определили глубину пробития при ударе, дальность срабатывания от поверхности и применяемые датчики цели.