Москва, 20 июля, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Российские специалисты заполучили для изучения новейший украинский дрон-камикадзе с реактивным двигателем, это поможет противодействовать угрозе. Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин заявил, что дрон способен разгоняться при приближении к зонам действия противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

«Это принципиально новая разработка противника — данный БПЛА оснащён реактивным двигателем, что делает его более дорогим и сокращает дальность полёта, однако есть и преимущества, учтя которые мы получим бесценные данные по противодействию этой новой угрозе», — сказал он журналистам.

Кузякин отметил, что при создании реактивного дальнолёта ВСУ пошли на удорожание и сократили дальность полёта, что позволит в нужный момент «дать по газам».

По его словам, специалисты уже изучают новый объект, анализ которого позволит выработать меры противодействия.

Как сообщало ИА Регнум, российские инженеры, работая с попавшими в их распоряжение из зоны спецоперации натовскими крылатыми ракетами Storm Shadow, научились определять их возможные модификации. Специалисты устанавливают, применяют ли западные производители новые блоки. Кроме того, они выясняют, возможна ли установка ловушек.

Украинская армия сумела накопить до 1 миллиона FPV-дронов, однако у неё сохраняются проблемы с их доставкой на передовую и подготовкой расчётов, отмечал в апреле Дмитрий Кузякин. Миллион дронов неравнозначен миллиону квалифицированных специалистов по применению, добавил он.