Каир, 15 сентября, 2024, 02:17 — ИА Регнум. На трассе в Египте в дорожную аварию попал пассажирский автобус. Среди пострадавших оказались более 20 туристов из России, сообщило 14 сентября издание Cairo24.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным журналистов, перевернувшийся в провинции Суэц автобус следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир. В транспортном средстве находились 43 иностранных туриста и четверо египтян.

«В результате аварии пострадали 11 человек с гражданством Турции, двое подданных Великобритании, 21 россиянин и девять итальянцев, а также четверо египтян», — отметили авторы.

Погибших в ДТП нет.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года на автодороге между Каиром и Александрией в Египте произошло крупное ДТП, жертвами которого стали не менее 28 человек. Причиной ДТП называли утечку масла в автобусе, перевозившем пассажиров. Предположительно, масло попало на трассу, что привело к столкновению нескольких автомобилей, некоторые из них загорелись. Количество пострадавших составило около 60 человек.

Ранним утром 9 августа 2024 года пассажирский автобус врезался в столб на трассе Анкара — Эскишехир. В результате ДТП погибли девять человек, ещё 27 пострадали. Прокуратура Анкары инициировала судебное расследование.