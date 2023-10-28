Каир, 28 октября, 2023, 13:03 — ИА Регнум. На автодороге между Каиром и Александрией в Египте произошло крупное ДТП, жертвами которого стали не менее 28 человек, передаёт 28 октября местное издание Al Qabas.

Кадр из видео

Причиной ДТП, по предварительным данным, стала утечка масла в автобусе, перевозившем пассажиров. Масло попало на трассу, что привело к столкновению нескольких автомобилей, некоторые из которых загорелись.

Число пострадавших, по данным издания, составляет около 60 человек. В минздраве Египта сообщили о 45 гражданах, получивших повреждения. Они доставлены в больницы. На место аварии было направлено 20 автомобилей скорой помощи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3842512" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Информация о том, что в результате этого ДТП пострадали граждане России, не поступала, сообщили «Известиям» в генеральном консульстве РФ в Александрии. Начато расследование причин происшествия, отметили в египетской прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум ранее, вечером 27 октября на Таганской улице в центре Москвы произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. Четыре человека получили повреждения. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

26 октября крупная авария произошла в Лефортовском тоннеле в Москве (самом длинном в столице), сообщал источник ИА Регнум. Столкнулись девять машин — грузовик и восемь легковых автомобилей. На место ДТП прибыла скорая помощь, но пострадавшие от госпитализации отказались.

24 августа в Калуге водитель автомобиля Toyota, не справившись с управлением, въехал в остановку, где находились люди, а также проехал по тротуару. Пострадали 11 человек, в том числе трое детей. Водителя в апреле 2023 года лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Он был задержан. Прокуратура Калужской области возбудила уголовное дело.