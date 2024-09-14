Москва, 15 сентября, 2024, 00:13 — ИА Регнум. Правоохранители задержали участников драки со стрельбой на юго-западе Москвы. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

В территориальный отдел полиции для разбирательства доставили участников конфликта. На месте происшествия обстоятельства инцидента устанавливает следственно-оперативная группа, организована проверка.

Полицию проинформировали о произошедшем на улице Гарибальди в 21:30 мск. На месте стражи порядка установили, что между посетителями ресторана возник конфликт на бытовой почве, который перерос в потасовку. Один из участников конфликта произвёл выстрелы, предположительно, из травматического оружия. В результате инцидента никто не пострадал, уточнили в полиции.

По данным ТАСС, драка случилась на кавказской свадьбе между гостями с разных сторон.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября 2023 года в результате стрельбы на свадьбе в Оттаве два человека погибли и ещё шестеро были ранены. По словам присутствовавших на церемонии бракосочетания гостей, они слышали около 25 выстрелов. Полиция организовала поиски подозреваемых.

В феврале 2023 года в одном из ресторанов Москвы гости двух разных свадеб устроили массовую драку. Инцидент произошёл в ресторане «Турандот» на Тверском бульваре. По данным представителей правопорядка, один из гостей подсел к невесте, однако, как оказалось, не к той, на чью свадьбу он пришёл. После того как жених девушки возмутился поведением незнакомца, пьяного мужчину, перепутавшего невест, ударили по лицу. Завязалась драка, в которой приняли участие около шести человек.