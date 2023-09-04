Оттава, 4 сентября, 2023, 04:46 — ИА Регнум. На юге Оттавы два человека погибли, ещё шестеро ранены в результате стрельбы на свадьбе, сообщил 4 сентября канадский телеканал CTV.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Стрельба произошла вечером 2 сентября возле конференц-центра, где проходило торжество по случаю свадьбы. Гости утверждают, что слышали около 25 выстрелов. Погибшие и пострадавшие были из числа приглашённых на праздник.

Полиция пока не произвела задержание подозреваемых. Правоохранители просят очевидцев посодействовать в поимке злоумышленника, изучаются записи камер видеонаблюдения.

Как сообщало ИА Регнум, бывший депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гамзаев погиб во время стрельбы в доме продюсера Гранта Палагаева. Инцидент произошёл вечером 26 августа в доме продюсера в СНТ «Тихая Дубрава» в Одинцово.

Стрельба на свадьбе закончилась гибелью молодого жениха в Иордании. Двадцатилетний Хамза Аль-Фанатесса погиб на собственной свадьбе от шальной пули, выпущенной одним из гостей. Он получил тяжёлое ранение в грудь и был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, спасти молодого человека не удалось. Стрельба во время свадебных торжеств стала серьёзной проблемой в Иордании, а гибель жениха вызвала волну возмущения и призывы немедленно прекратить «безрассудную и опасную практику» стрельбы.