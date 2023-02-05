Москва, 5 февраля, 2023, 19:56 — ИА Регнум. В одном из ресторанов Москвы гости двух разных свадеб устроили массовую драку. Об этом сообщает интернет-издание «Лента. ру».

Марк Шагал. Свадьба. 1944

Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл в ресторане «Турандот» на Тверском бульваре.

По данным представителей правопорядка, один из гостей подсел к невесте, однако, как оказалось, не к той, на чью свадьбу он пришёл. После того как жених девушки возмутился поведением незнакомца, пьяного мужчину, перепутавшего невест, ударили по лицу. В результате завязалась драка, в которой приняли участие около шести человек.

После произошедшего гости заведения обсудили конфликт и выпили за молодожёнов. Представители правоохранительных органов прибыли на место уже после завершения драки.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка ста сотрудников экстренных служб были подняты по тревоге для ликвидации пожара в доме престарелых в районе Шпандау Берлина.