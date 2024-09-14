Москва, 14 сентября, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Находившиеся в украинском плену 103 военных российской армии, которые были захвачены в плен ВСУ в Курской области, 14 сентября прилетели в Москву из Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал телеканала «Звезда».

Министерство обороны РФ / «РИА Новости»

Самолёт Ил-76 с российскими бойцами приземлился в Чкаловском.

Отмечается, что бойцы будут проходить лечение и реабилитацию в учреждениях Министерства обороны.

Как сообщало ИА Регнум, об обмене военнопленными с Украиной стало известно 14 сентября. Украинская сторона вернула 103 солдат ВС России, которые были взяты в плен в Курской области. Столько же украинских военных были переданы Киеву.

Все российские военные находились в Белоруссии, им оказали медицинскую и психологическую помощь и дали возможность связаться с родственниками.

В Минобороны уточнили, что обмен военнопленными состоялся при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).