с. Ямное, Воронежская область, 14 сентября, 2024, 19:45 — ИА Регнум. В селе Ямном в Воронежской области природный пожар перекинулся на частные домовладения. Об этом сообщает МЧС России.

Соцсети. Кадр из видео

«В Воронежской области ликвидируют крупный пожар. В селе Ямном загорелась трава и лесная подстилка», — говорится в Telegram-канале министерства.

Вскоре из-за ветра огонь перекинулся на частные дома. На данный момент, по предварительной информации МЧС, повреждения получили три дома.

В ликвидации возгорания принимают участие более 50 специалистов и 17 единиц техники, уточняет МЧС.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3916020" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, 22 августа загорелся сухостой в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии на площади 0,5 га. В тот же день спасатели вывели туристов из ущелья в район озера Туманлы-Кель, где не было задымления. Всего эвакуировали 236 туристов, включая 43 ребёнка.

Локализовать пожар удалось спустя два дня. Вертолёт Ка-32 сбросил 195 т воды на труднодоступные очаги. Огонь прошёл более 263 га, на месте работали 219 специалистов и 54 единицы спецтехники. Полностью возгорание удалось потушить только 2 сентября.