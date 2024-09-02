Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 2 сентября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Лесной пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии полностью потушен. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба МЧС России.

Telegram/МЧС России

«Сегодня вертолёт МЧС России Ка-32 сбросил 175 т воды на участки тления валежника в труднодоступной местности», — отмечалось в Telegram-канале ведомства.

В тушении также участвовала наземная группировка, применявшая ранцевые огнетушители, бензопилы и шанцевые инструменты.

Как сообщало ИА Регнум, первые сообщения о лесном пожаре поступили утром 22 августа. МЧС зафиксировало горение низового характера в Карачаевском районе, в Гоначхирском ущелье, на площади 0,5 га. Загорелся сухостой. В тот же день спасатели вывели туристов из ущелья в район озера Туманлы-Кель, где не было задымления. Эвакуировали 236 туристов, включая 43 ребёнка.

Локализовать пожар удалось спустя два дня. Вертолёт Ка-32 сбросил 195 т воды на труднодоступные очаги. Огонь прошёл более 263 га, на месте работали 219 специалистов и 54 единицы спецтехники.