Москва, 14 сентября, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Бывший футболист ЦСКА Виктор Васин завершил игровую карьеру, об этом он заявил 14 сентября в эфире «Матч ТВ».

Владимир Астапкович/РИА Новости Виктор Васин

Васин назвал себя болельщиком в беседе с журналистом Тимуром Журавелем, после чего утвердительно ответил на уточняющий вопрос о карьерном статусе.

«Я закончил карьеру», — сказал Васин.

35-летний Васин, который трижды становился чемпионом России в составе ЦСКА, в сентябре расторг контракт с казахстанским клубом «Кайрат». На счету футболиста также два Кубка и Суперкубка страны. За российскую сборную он играл в 13 матчах.

Как сообщало ИА Регнум, за клуб «Кайрат» из Алма‑Аты Васин выступал с февраля 2022 года. В составе команды он провёл 68 матчей и забил четыре мяча. До «Кайрата» Васин с начала 2011 года играл за ЦСКА.