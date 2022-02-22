Москва, 22 февраля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. 22 февраля на официальном сайте московского ЦСКА объявили об уходе 33-летнего российского центрального защитника Виктора Васина в казахстанский «Кайрат». Соглашение рассчитано до конца текущего календарного года.

Дмитрий Голубович Виктор Васин

Виктор Васин перешел в ЦСКА 1 января 2011 года за 700 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость экс-защитника сборной России, по оценкам портала transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Виктор Васин принял участие лишь в шести матчах за «красно-синих» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 366 минут. В последний раз Васин забивал за ЦСКА в сезоне 2017/18 Тинькофф Российской Премьер-лиги.