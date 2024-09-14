Кореновск, Краснодарский край, 14 сентября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Две недели прошло со дня убийства 12-летней девочки в Кореновском районе Краснодарского края, но подозреваемый ещё не найден. Об этом сообщили 14 сентября в пресс-службе краевого следственного управления СК России.

СУ СК России по Краснодарскому краю

Днём 1 сентября школьница из хутора Бураковского каталась на велосипеде, а вечером не вернулась домой. Девочку искали родные и соседи, ночью тело нашли в реке.

«Преступник не задержан. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили РЕН ТВ в Следственном комитете.

Тело девочки из реки достал отец. Школьница была задушена. По словам матери, около 16 часов дочь отправилась к подруге, домой её ждали через четыре часа.

Около 19:30 девочка, ехавшая на велосипеде, попала на камеру наблюдения возле местного Дома культуры, который находится в 15 минутах ходьбы от её дома, после чего пропала.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа в Нижнем Тагиле Свердловской области пропала 11-летняя девочка. Её тело нашли 3 сентября в затопленном подвале общежития, где школьница жила с отцом. По подозрению в надругательстве и убийстве девочки задержали жильца общежития, бывшего участника группы «Вагнер» Владимира А. Мужчина спешно покинул регион — задержали его в Москве.