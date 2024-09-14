Москва, 14 сентября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла поражение скоплениям семи бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, а также ударила по 11 украинским бригадам в Сумской области, сообщается 14 сентября в ежедневной сводке Минобороны России.

Пресс-служба Балтийского флота/ТАСС

В частности, в Курской области под удар российской авиации попали скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ. Бои шли в районах населённых пунктов Борки, Гуево, Зелёный Шлях, Колмаков, Кругленькое, Ивашковский, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Махновка, Русское Поречное, Новоивановка, Плехово, Покровский, Успеновка и Южный.

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ», — сказано также в сообщении российского военного ведомства.

Уточняется, что удары были нанесены в районах населённых пунктов Ахтырка, Белополье, Баничи, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Радьковка, Сумы, Павловка, Свесса, Шостка, Ястребиное и Ямполь.

Также 14 сентября Минобороны России информировало, что ВСУ потеряли более 13,1 тыс. бойцов и 110 танков с начала вторжения в Курскую область. По данным ведомства, за сутки украинские военные потеряли на курском направлении более 300 бойцов и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка.

Украинские формирования вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ.

Телеканал CNN, ссылаясь на украинских военных, сообщил, что нападение на Курскую область стоило Вооружённым силам Украины огромной цены. По словам одного из военных ВСУ, ситуация для украинской стороны будет ухудшаться. Военные ожидают увеличения числа артиллерийских обстрелов и тяжёлых для украинской стороны боёв.