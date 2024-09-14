Москва, 14 сентября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Министр спорта России Михаил Дегтярёв предложил кандидатуру генерального директора «Российских железных дорог» («РЖД») Олега Белозёрова на пост президента объединённой федерации по гимнастическим видам спорта. Об этом министр объявил 14 сентября.

Михаил Терещенко/ТАСС Глава РЖД Олег Белозеров

«Минспорт поддерживает кандидатуру Белозёрова. Уверен, он будет прекрасным руководителем. Олег Валентинович обладает всеми навыками, чтобы руководить федерацией», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

По словам министра, гимнастике нужен свежий взгляд на развитие, компетенции для развития и укрепления традиций, налаживания диалога с международной федерацией.

Дегтярёв выразил надежду, что 1 октября на учредительной конференции Федерации гимнастики России спортивная общественность поддержит кандидатуру Белозёрова. Гимнастика только выиграет, добавил он.

Белозёров заявил, что в это непростое время сделает всё, чтобы спортсмены чувствовали поддержку на уровне главы федерации. Он отметил, что его задачей будет административная помощь федерации и создание дополнительных условий для работы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября Минспорт объявил о решении объединить руководящие органы пяти российских гимнастических федераций в единую организацию. В Федерацию гимнастики России вошли Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР), Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ), Федерация прыжков на батуте, Федерация спортивной акробатики и Всероссийская федерация спортивной аэробики. Инициатива объединения исходила от руководителя ФСГР Василия Титова.

Президент ВФХГ Ирина Винер заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя объединённой федерации, так как она — линейный тренер, была им, есть и будет всю оставшуюся жизнь.