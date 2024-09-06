Москва, 6 сентября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Руководящие органы российских федераций гимнастики приняли решение об объединении в единую организацию, сообщил 6 сентября Минспорт РФ в своём Telegram-канале.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Минспорт России поддерживает решение гимнастических федераций об объединении. Это позволит оптимизировать работу, усилить управленческую структуру, эффективнее взаимодействовать с Международной федерацией, уделять равное внимание всем представленным видам спорта и дисциплинам, в том числе в детско-юношеском спорте. Министерство со своей стороны будет оказывать всю необходимую поддержку», — отметил министр спорта России Михаил Дегтярёв.

В России насчитывается пять гимнастических федераций: Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР), Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ), Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики. С предложением объединить их все в одну выступил в августе глава ФСГР Василий Титов.

Как передавало ИА Регнум, в августе председатель китайской части совета по здоровому образу жизни Российско-китайского комитета дружбы Лян Юйши прислал письмо главе (ВФХГ) Ирине Винер со словами благодарности за помощь в подготовке гимнасток, победивших на Олимпийских играх 2024 года в Париже.