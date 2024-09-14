Москва, 14 сентября, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Вербальные сигналы России в адрес Запада об опасности эскалации не дают эффекта, в связи с чем необходимо «менять характер сигнализации». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС.

Сергей Карпухин/ТАСС Сергей Рябков

«К сожалению, должного эффекта вербальные сигналы не дают либо дают редко и слабо. Значит, характер сигнализации необходимо поменять», — приводит слова дипломата ТАСС.

Американские СМИ утверждают, Россия сделала недвусмысленное предупреждение Западу по эскалации конфликта на Украине. Так, Россия направила на Кубу военные корабли, а США и Канада, в свою очередь, незамедлительно направили свои суда в регион. Затем президент России Владимир Путин посетил КНДР и подписал соглашение о взаимной безопасности с Северной Кореей. Кроме того, в качестве предупреждения Россия провела с Белоруссией совместные тактические ядерные учения на территории, граничащей с Украиной.

Ранее американское агентство The Associated Press проинформировало, что российский лидер визитом в Северную Корею послал странам Запада мощный сигнал о готовности бросить вызов их интересам. Журналисты назвали соглашение Москвы и Пхеньяна ответом на поставку натовского оружия Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия обладает гораздо большим потенциалом, чем предполагалось ранее. Её ответ на возникающие угрозы должен быть эффективным и отвечающим интересам страны, добавил он.