Москва, 1 сентября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Россия обладает гораздо большим потенциалом, чем предполагалось ранее, и её ответ на возникающие угрозы должен быть эффективным и отвечающим интересам страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Зная решительность нашего президента, зная потенциал нашей страны, который оказался даже больше, чем мы предполагали, у меня нет сомнений, что если придётся, то будет сделано всё для защиты наших интересов», — сказал Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Отвечая на вопрос о том, каким именно будет ответ РФ на поступающие угрозы со стороны западных стран, официальный представитель Кремля добавил, что «он должен быть таким, чтобы мало не показалось».

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право ответить на прямые угрозы её безопасности и суверенитету, при этом осознаёт свою историческую ответственность и стремится предотвратить глобальную катастрофу.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна достигнет всех целей, поставленных перед началом специальной военной операции, а также защитит свой суверенитет и свою безопасность.

Как сообщало ИА Регнум, на коллегии Министерства обороны президент сказал, что в условиях, когда Запад не отказывается от своей стратегии сдерживания России и своих агрессивных целей на Украине, Россия также не собирается отказываться от целей, поставленных перед началом специальной военной операции.