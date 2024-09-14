Пекин, 14 сентября, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Китай намерен содействовать сотрудничеству БРИКС в сфере безопасности. Об этом заявил замминистра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Китай будет продвигать сотрудничество в рамках таких механизмов, как ШОС, БРИКС, Китай — Центральная Азия, для взаимодополнения и продвижения схожих инициатив, а также всесторонне реагировать на различные вызовы в процессе построения сообщества единой судьбы ШОС», — отметил он.

Вместе с этим Пекин будет содействовать сотрудничеству в рамках БРИКС в области безопасности, подчеркнул замглавы МИД Китая.

Помимо того, Чэнь Сяодун заявил, что Китай будет способствовать созданию в Центральной Азии «дружественного и мирного сообщества единой судьбы».

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября президент России Владимир Путин принял участие во встрече с высокими представителями стран БРИКС по безопасности.

По словам главы государства, присоединиться в том или ином формате к БРИКС выразили желание 34 государства.

На сегодняшний день в объединение входят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, а также новые члены — Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Состав БРИКС расширился с 2024 года.