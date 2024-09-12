Москва, 12 сентября, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял участие во встрече с высокими представителями стран БРИКС по безопасности.

ИА Регнум

Встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге с 10 по 12 сентября.

Как передавало ИА Регнум, на сегодняшний день в объединение входят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, а также новые члены — Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Состав БРИКС расширился с 2024 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 сентября заявила, что расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнёт Запада. По её словам, это также свидетельствует о желании мирового сообщества развиваться согласно своим национальным интересам.