Москва, 14 сентября, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Американские военные в отправленной ВСУ в рамках помощи БМП Bradley забыли карту одной из крупнейших военных баз США. Подробности казуса сообщило «РИА Новости».

ИА Регнум Трофейная украинская техника. БМП M2 Bradley

Крупный учебный полигон США находится в пустыне Мохаве в Калифорнии. Карта этого национального учебного центра Форт Ирвин оказалась в распоряжении издания после того, как бойцы ВС РФ захватили Bradley на купянском направлении.

Выяснилось, что на этой базе моделируют в том числе и бои с российской армией. На карте отмечены маршруты движения бронетехники, укрытия, секторы для стрельбы, зоны высадки и другие обозначения.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России распространило кадры уничтожения очередной БМП Bradley Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Вооружённые силы России прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили американскую гаубицу М777 ВСУ. Военные подразделения группировки войск «Север» выявили движение грузового автомобиля ВСУ с буксируемой 155-мм гаубицей М777 в районе одного из населённых пунктов в Харьковской области.

По данным Минобороны, ВСУ с начала боевых действий на курском направлении потеряли более 12,7 тыс. военных, 108 танков, 44 боевые машины пехоты, 86 бронетранспортёров, 691 боевую бронированную машину, 418 автомобилей, 93 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США.