Москва, 9 сентября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Минобороны России распространило кадры уничтожения очередной БМП Bradley Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Кадр из видео

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале оборонного ведомства, показан пожар после взрыва боевой машины ВСУ.

Сообщается, что российские военные группировки войск «Север» выявили движение боевой машины пехоты Bradley производства США в Харьковской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по БМП.

«В результате прямого попадания FPV-дрона БМП боевиков ВСУ была уничтожена», — говорится в сообщении Минобороны.

7 сентября Вооружённые силы России прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили американскую гаубицу М777 ВСУ. Военные подразделения группировки войск «Север» выявили движение грузового автомобиля ВСУ с буксируемой 155-мм гаубицей М777 в районе одного из населённых пунктов в Харьковской области.

Ранее ИА Регнум передавало, что подразделения Вооружённых сил России уничтожили в Курской области шесть единиц техники, в том числе один микроавтобус с украинскими боевиками. Также украинские формирования потеряли одно артиллерийское орудие и понесли большие потери в живой силе.

Также бойцы ВС России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили американскую реактивную систему залпового огня MLRS украинских формирований около Рудневки в Сумской области.