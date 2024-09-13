Киев, 14 сентября, 2024, 02:08 — ИА Регнум. В Киеве ночью 14 сентября прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Информации о возможных повреждённых объектах нет. Комментарии от местных властей не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Киеве объявили в 01:38 мск. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население Одесской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 14 сентября серия взрывов прогремела на фоне объявленной воздушной тревоги в Одессе.

В ночь на 13 сентября в городе Николаеве на юге Украины загорелось промышленное предприятие. Глава областной администрации Виталий Ким проинформировал, что пожар оперативно ликвидировали.