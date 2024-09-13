Николаев, Украина, 13 сентября, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Промышленное предприятие в городе Николаеве на юге Украины загорелось в ночь на 13 сентября после взрывов. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

В Telegram-канале он уточнил, что пожар оперативно ликвидировали.

С начала суток в Николаевской области трижды объявляли воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября в пригороде Николаева российские военные ударили по группе иностранных инструкторов ВСУ и обучающимся десантникам, уничтожили одну РСЗО HIMARS, проинформировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В Черниговской области на севере Украины после взрывов были повреждены инфраструктурные объекты. По словам главы областной военной администрации Вячеслава Чауса, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 90 взрывов.

В ночь на 13 сентября взрывы прогремели в Одесской области. С 01:38 мск в регионе звучала воздушная тревога. Местные власти не комментировали последствия взрывов.