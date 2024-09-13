Одесса, Украина, 14 сентября, 2024, 01:52 — ИА Регнум. На Украине ночью 14 сентября серия взрывов прогремела на фоне объявленной воздушной тревоги в Одессе. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации об инцидентах нет. Местные власти не комментировали взрывы в городе.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, ночью 14 сентября воздушную тревогу объявили в Одесской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 сентября в городе Николаеве на юге Украины загорелось промышленное предприятие. Глава областной администрации Виталий Ким проинформировал, что пожар оперативно ликвидировали.

Ранее в Черниговской области на севере Украины после взрывов были повреждены инфраструктурные объекты. По словам главы областной военной администрации Вячеслава Чауса, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 90 взрывов. Последствия произошедшего уже устраняют, добавил он.