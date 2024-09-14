Вашингтон, 14 сентября, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Обсуждаемая странами Запада стратегия разрешить Киеву наносить удары вглубь территории России — безрассудная и очень опасная идея. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис, комментируя слова президента Владимира Путина о том, что НАТО обсуждает возможность прямого участия в конфликте с Россией.

Белый дом

По мнению офицера, даже размышления о таких ударах должны быть безумием для Запада. Ведь страны НАТО не стали бы такого терпеть по отношению к себе.

«Просто представьте, что то же самое сделала бы Россия. Сказала бы: «Мы нанесём удары по вашей территории, потому что вы нам не нравитесь». Конечно, мы бы не молчали и пошли воевать, особенно в США», — предположил Дэниел Дэвис.

Бывший военный призвал жителей западных стран немедленно обратиться к руководству своих стран с призывом остановиться и сказать жёсткое «нет» на подобное решение, которое может быть катастрофическим.

Как сообщало ИА Регнум, у американцев наблюдается какая-то иллюзия по поводу вероятности ядерного конфликта, распространение которого они смогут избежать за океаном. Отсидеться не получится, заявил 13 сентября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Посол напомнил, что РФ неоднократно предупреждала, что победителей в ядерной войне, тем более между ядерными державами, не может быть.

США нравится идея уничтожения Европы в случае глобальной войны, прокомментировал американский журналист Клейтон Моррис возможное снятие запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь территории РФ. По его мнению, Вашингтону нравится эта идея, «точно так же как и взрыв газопровода «Северный поток». Цель США заключается в экономическом ослаблении Европейского союза и укреплении позиций доллара в мире, заключил журналист.

Страны НАТО принимают решение насчёт возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений. По сути, они обсуждают, стоит ли напрямую вовлекаться в украинский конфликт, заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что полётные задания в дальнобойные ракетные системы могут вносить лишь военнослужащие стран НАТО, украинцы сделать этого не могут. Россия примет соответствующие меры исходя из тех угроз, которые будут создаваться, подчёркивал глава государства.