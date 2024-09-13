Вашингтон, 13 сентября, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки нравится идея уничтожения Европы в случае глобальной войны с Россией, считает американский журналист Клейтон Моррис.

Сергей Корсун ИА Регнум

Таким образом он прокомментировал возможное снятие запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь территории России.

«Просто, чтобы вы понимали детали: мы говорим о войне с ядерной державой, и я думаю, США не возражают против этого, потому что Европа была бы стерта с лица Земли в первую очередь», — сказал он в эфире телеканала Redacted.

Моррис добавил, что Вашингтону нравится эта идея, «точно так же, как и взрыв газопровода «Северный поток».

Цель США заключается в экономическом ослаблении Европейского союза и укреплении позиций доллара в мире, заключил журналист.

Как передавало ИА Регнум, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Киеве с главой киевского режима Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов по территории России. По итогам переговоров Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Глава государства пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в свою очередь отметил, что риторика о разрешении Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России не приближает мир к окончанию конфликта.