Пхеньян, 14 сентября, 2024, 02:00 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече 13 сентября с секретарём Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил, что отношения двух стран динамично развиваются во многих областях. Об этом сообщила государственная радиостанция «Голос Кореи».

U.S. Department of State Ким Чен Ын

По словам генсекретаря Кореи, отношения двух стран активно развиваются в разнообразных областях, включая политику, экономику и культуру. Ким Чен Ын также заверил, что власти КНДР и впредь будут расширять сотрудничество с Москвой «в соответствии с духом соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве».

Шойгу передал лидеру страны приветственные слова от российского президента Владимира Путина. Ким Чен Ын выразил свою благодарность и передал «горячий привет своему уважаемому президенту», сообщила радиостанция.

Во время второй встречи с Шойгу в этот же день северокорейский лидер пожелал народу России «победы, процветания, счастья и мира».

Как сообщало ИА Регнум, Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику и встретился с Ким Чен Ыном. В Совбезе подчеркнули, что встреча внесёт важный вклад в реализацию двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран.

Россия и КНДР, подписав договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, приняли меры по купированию множащихся угроз со стороны Запада, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также дипломат указала на то, что Россия и Северная Корея сотрудничают строго в рамках международного права. Договор чётко предостерегает тех, кто рассчитывает решить проблемы региона военным путём, добавила она.