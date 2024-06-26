Москва, 26 июня, 2024, 21:12 — ИА Регнум. Россия и КНДР, подписав договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, приняли меры по купированию множащихся угроз со стороны Запада, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 26 июня на сайте министерства.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

«На фоне тревожных военно-политических тенденций в региональном и глобальном измерениях Москва и Пхеньян, переосмыслив подходы к обеспечению собственной безопасности, приняли законные меры, направленные на купирование множащихся угроз со стороны «коллективного Запада», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что договор не предусматривает создания военного союза по западным лекалам и не направлен против каких-либо стран. Новый договор направлен на стабилизацию обстановки в Северо-Восточной Азии и на поддержание баланса сил в регионе. Документ призван снизить риск повторения войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерного оружия, его разработали на основе принципа неделимости безопасности.

Захарова также указала на то, что Россия и Северная Корея сотрудничают строго в рамках международного права. Договор будет чётким предостережением для тех, кто рассчитывает решить проблемы региона военным путём, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын 19 июня провели переговоры в Пхеньяне, после которых подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников. Российский лидер назвал договор основой отношений между двумя государствами на долгий период.

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко 26 июня указал послу Южной Кореи Ли До Хуну на недопустимые заявления Сеула о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна. Замминистра назвал голословными обвинения в том, будто партнёрство РФ и КНДР угрожает миру на Корейском полуострове. Заявления Южной Кореи направлены на отвлечение внимания от агрессивных планов США по удержанию гегемонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил Руденко.