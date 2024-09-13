Вашингтон, 14 сентября, 2024, 00:01 — ИА Регнум. Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что многоразовые сверхтяжёлые ракеты-носители Starship позволят спасти человечество от вымирания.

ADAM DAVIS/EPA/ТАСС Запуск космического корабля Starship компании SpaceX

Маск заявил, что вполне реально осваивать другие планеты, если не будет бюрократических препонов. Разработкой Starship занимается принадлежащая ему компания SpaceX.

«Starship сделает жизнь многопланетной и убережёт её от вымирания на Земле при условии, если не помешает ​​бюрократия», — написал предприниматель в соцсети Х.

По мнению Илона Маска, госрегулирование в США с каждым годом «становится удушающим», и если так продолжится, то все крупные проекты в США станут незаконными.

Как сообщало ИА Регнум, Илон Маск возмущён политикой регулятора Соединённых Штатов, правила которого, по его мнению, в будущем способны помешать его корпорации SpaceX отправить первого человека на Марс.

Первый беспилотный полёт корабля Starship на Марс может состояться через два года, заявил 7 сентября Маск. В случае успешных испытаний полёты на Красную планету могут начаться через четыре года. По словам Маска, с этого момента частота полётов будет расти в геометрической прогрессии, а через 20 лет на Марсе будет построен первый самодостаточный город.

Он предложил назвать первый город словом «Бар». Пользователи X увидели в этом отсылку к шоколадному батончику Mars — словосочетание Mars bar переводится как «батончик Марс».