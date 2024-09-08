Вашингтон, 8 сентября, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Первый беспилотный полёт космического корабля Starship на Марс может состояться через два года, заявил 7 сентября американский предприниматель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Первые космические корабли Starship отправятся к Марсу через два года… Они будут безэкипажными, чтобы проверить надёжность посадки на Марс», — написал Маск на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что в случае успешных испытаний первые полёты на Красную планету могут состояться через четыре года. По словам Маска, с этого момента частота полётов будет расти в геометрической прогрессии, а через 20 лет на Марсе будет построен первый самодостаточный город.

Также Илон Маск сообщил, что SpaceX создала первую полностью многоразовую ступень ракеты, необходимую для доставки на Марс полезной нагрузки. По оценкам предпринимателя, технология оказалась экономически целесообразной.

Как передавало ИА Регнум, ранее Илон Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полёт космического корабля Starship на Марс в ближайшие четыре года. Также он предложил назвать первый город на Красной планете словом «Бар». Пользователи X увидели в этом отсылку к шоколадному батончику Mars — словосочетание Mars bar переводится как «батончик Марс».