Вашингтон, 10 сентября, 2024, 22:17 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск возмущён политикой регулятора Соединённых Штатов, правила которого, по его мнению, в будущем способны помешать его корпорации SpaceX отправить первого человека на Марс.

Trevor cokley

Маск пояснил, что речь идёт о регуляторных требованиях к подготовке запуска аппаратов SpaceX.

Один из пунктов требования говорит, что перед пятым тестовым запуском корабля Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом такие консультации могут быть неограниченное количество раз.

«Человечество никогда не высадится на Марсе, если это продолжится», — заявил Илон Маск.

Как сообщало ИА Регнум, первый беспилотный полёт космического корабля Starship на Марс может состояться через два года, заявил 7 сентября Маск. В случае успешных испытаний первые полёты на Красную планету могут состояться через четыре года. По словам Маска, с этого момента частота полётов будет расти в геометрической прогрессии, а через 20 лет на Марсе будет построен первый самодостаточный город.

Он предложил назвать первый город словом «Бар». Пользователи X увидели в этом отсылку к шоколадному батончику Mars — словосочетание Mars bar переводится как «батончик Марс».