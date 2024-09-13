Зеленский признал, что ВСУ очень не хватает комплексов ПВО
Зеленский: у Киева ЗРК Patriot больше, чем заявлено официально, но их не хватает
Киев, 13 сентября, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинская армия имеет на вооружении больше зенитно-ракетных комплексов Patriot производства США, чем заявлено официально, написали 13 сентября украинские СМИ.
При этом Зеленский не смог назвать точное количество комплексов на вооружении ВСУ.
«Я не могу говорить, сколько. Но я бы так сказал: их недостаточно. Их очень недостаточно», — цитирует Зеленского украинское издание «Страна. ua».
Лидер украинских боевиков уточнил, что реальность более положительная, чем официальная информация, комментируя данные о том, что Киев располагает четырьмя комплексами Patriot, которые использует как систему ПВО.
Как сообщало ИА Регнум, в июле Зеленский заявил, что союзники киевского режима пообещали передать Украине недостаточное количество систем ПВО Patriot.
Зеленский надеется, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони поможет ему в переговорах с США о передаче Украине новых установок Patriot, написала 8 сентября газета Il Messaggero. По информации издания, Зеленский и Мелони встретились на полях экономического форума в итальянском городе Черноббьо. Мелони якобы пообещала, что установку передадут до конца сентября.
Владимир Зеленский 10 сентября на очередной встрече в формате «Рамштайн» в Германии призвал страны НАТО нарастить поставки средств противовоздушной обороны и дальнобойных ракет.