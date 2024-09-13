Киев, 13 сентября, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинская армия имеет на вооружении больше зенитно-ракетных комплексов Patriot производства США, чем заявлено официально, написали 13 сентября украинские СМИ.

Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

При этом Зеленский не смог назвать точное количество комплексов на вооружении ВСУ.

«Я не могу говорить, сколько. Но я бы так сказал: их недостаточно. Их очень недостаточно», — цитирует Зеленского украинское издание «Страна. ua».

Лидер украинских боевиков уточнил, что реальность более положительная, чем официальная информация, комментируя данные о том, что Киев располагает четырьмя комплексами Patriot, которые использует как систему ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Зеленский заявил, что союзники киевского режима пообещали передать Украине недостаточное количество систем ПВО Patriot.

Зеленский надеется, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони поможет ему в переговорах с США о передаче Украине новых установок Patriot, написала 8 сентября газета Il Messaggero. По информации издания, Зеленский и Мелони встретились на полях экономического форума в итальянском городе Черноббьо. Мелони якобы пообещала, что установку передадут до конца сентября.

Владимир Зеленский 10 сентября на очередной встрече в формате «Рамштайн» в Германии призвал страны НАТО нарастить поставки средств противовоздушной обороны и дальнобойных ракет.