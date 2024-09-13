Москва, 13 сентября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Полный разрыв дипломатических отношений с Великобританий является крайней мерой, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Соловьёв Live».

SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

«Полный разрыв дипломатический отношений — это, конечно, совсем крайняя мера. И тут нужно взвесить все за и против», — сказал он.

Ранее в ФСБ России проинформировали, что МИД прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании из-за подозрения в разведывательной деятельности. Ведомство располагает доказательствами того, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. В связи с выявленными фактами деятельность дипломатов, которые были направлены в Москву по линии директората, рассматривается как угрожающая безопасности страны.

Российский МИД, в свою очередь, пообещал и впредь жёстко и выверенно реагировать на любые недружественные действия Лондона. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, посольство Великобритании в Москве вышло далеко за пределы, очерченные Венскими конвенциями. Она призвала британскую сторону отказаться от контрпродуктивной и ущербной враждебной линии на российском направлении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение ФСБ, заявил, что речи о разрыве дипломатических отношений между Россией и Великобританией не ведётся.