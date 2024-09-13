Москва, 13 сентября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Россия намерена и впредь жёстко и выверенно реагировать на любые недружественные действия Великобритании, заявила 13 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Полностью разделяем выраженные ФСБ России оценки деятельности британских как бы дипломатов», — написала она.

Захарова подчеркнула, что посольство Великобритании в Москве вышло далеко за пределы, очерченные Венскими конвенциями, и призвала британскую сторону отказаться от контрпродуктивной и ущербной враждебной линии на российском направлении.

«Хотели бы особо подчеркнуть, в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Наша бескомпромиссная линия в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности», — отметила Захарова.

По её словам, Москва и впредь будет жёстко и выверенно реагировать на любые недружественные действия Лондона.

Ранее в этот же день в ФСБ России проинформировали, что МИД России прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании из-за подозрения в разведывательной деятельности. Ведомство располагает доказательствами того, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. В связи с выявленными фактами деятельность дипломатов, которые были направлены в Москву по линии директората, рассматривается как угрожающая безопасности страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение ФСБ о разведывательной деятельности сотрудников британского посольства, заявил, что речи о разрыве дипломатических отношений между Россией и Великобританией не ведётся.