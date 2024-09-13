Москва, 13 сентября, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Россия рассматривает передачу Португалией шести противопожарных российских вертолётов Украине как очередной враждебный шаг в отношении Москвы, заявила 13 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Рассматриваем факт передачи данной авиатехники киевскому режиму как очередной враждебный шаг в отношении нашей страны», — сказала Захарова, её слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, такие действия португальских властей свидетельствуют о практически полной утрате внешнеполитической самостоятельности и способствуют дальнейшему углублению кризиса в двусторонних отношениях, «некогда строившихся на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга».

Ранее стало известно, что Португалия передала Украине российские противопожарные вертолёты.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября власти Нидерландов разрешили Украине использовать их военную технику, в том числе истребители F-16, для ударов по территории России.

Захарова ранее подчеркнула, что поставки американских истребителей F-16 не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.