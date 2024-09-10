Нидерланды разрешили Украине наносить удары по РФ истребителями F-16
FAZ: Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России
Амстердам, 10 сентября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Власти Нидерландов разрешили Украине использовать их военную технику, в том числе истребители F-16, для ударов по территории России, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на министра обороны королевства Рубена Брекелманса.
По его словам, Киев «имеет право на самооборону».
«Украине разрешено использовать наше оружие на территории РФ для самообороны в соответствии с международным правом», — сказал он.
Брекелманс добавил, что Нидерланды с самого начала не вводили для Украины никаких ограничений по дальности ударов с применением западного оружия.
Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина уже начала использовать переданные Киеву истребители F-16, но их количества недостаточно. Он подчеркнул, что украинской армии нужен более сильный флот F-16. По словам Зеленского, истребители поднимают для сбивания ракет и беспилотников.
29 августа Генеральный штаб ВСУ признал, что Украина потеряла первый переданный Западом истребитель F-16.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что поставки американских истребителей F-16 не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.