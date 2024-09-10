Амстердам, 10 сентября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Власти Нидерландов разрешили Украине использовать их военную технику, в том числе истребители F-16, для ударов по территории России, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на министра обороны королевства Рубена Брекелманса.

Gianluca Vannicelli/Global Look Press

По его словам, Киев «имеет право на самооборону».

«Украине разрешено использовать наше оружие на территории РФ для самообороны в соответствии с международным правом», — сказал он.

Брекелманс добавил, что Нидерланды с самого начала не вводили для Украины никаких ограничений по дальности ударов с применением западного оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина уже начала использовать переданные Киеву истребители F-16, но их количества недостаточно. Он подчеркнул, что украинской армии нужен более сильный флот F-16. По словам Зеленского, истребители поднимают для сбивания ракет и беспилотников.

29 августа Генеральный штаб ВСУ признал, что Украина потеряла первый переданный Западом истребитель F-16.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что поставки американских истребителей F-16 не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.