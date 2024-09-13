Москва, 13 сентября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы арестовал бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна по обвинению в получении взятки в размере 25 млн рублей, сообщили 13 сентября в пресс-службе суда.

Московская областная Дума Илья Бронштейн

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Бронштейна до 11 ноября по обвинению по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщили в суде.

Суды общей юрисдикции города Москвы Илья Бронштейн в зале суда

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября стало известно о задержании бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна по делу о взяточничестве.

Днём ранее в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий и мошенничестве был задержан глава подмосковного Долгопрудного Владислав Юдин.