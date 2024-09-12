Долгопрудный, Московская область, 12 сентября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Глава подмосковного Долгопрудного Владислав Юдин задержан в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий и мошенничестве, сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, куда политика доставили для избрания меры пресечения.

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Суд решит, отправлять ли главу города под арест, как того просит следствие. В чём именно обвиняется Юдин, пока не раскрывается.

Накануне в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что Юдин покинул свой пост, а в администрации прошли обыски.

Официального подтверждения не последовало.

Владислав Юрьевич Юдин родился 23 мая 1974 года в Дмитрове Московской области.

В 2005 году в статусе самовыдвиженца избирается в Совет депутатов городского поселения Дмитров, а в 2009 году был избран на второй срок.

В 2011 году избран депутатом Московской областной Думы V созыва по одномандатному избирательному округу № 2. В Мособлдуме занимал пост заместителя председателя комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

На пост врио главы Долгопрудного был назначен в 2020 году решением губернатора, а 3 сентября того же года на внеочередном заседании городского совета депутатов был избран главой городского округа.