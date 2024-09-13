Красногорск, 13 сентября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн задержан по делу о взяточничестве. Об этом сообщает 13 сентября пресс-служба подмосковного следственного управления СКР.

Московская областная Дума Илья Бронштейн

По данным следствия, в июне 2024 года Бронштейн получил взятку в размере 25 млн рублей от генерального директора коммерческой фирмы. За счёт этого фирма беспрепятственно приняла участие в конкурсе на закупку интерактивных панелей для подмосковных школ. Посредником в передаче взятки выступил ректор Корпоративного университета развития образования.

Сообщники Бронштейна — ректор вуза и генеральный директор коммерческой организации также задержаны. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ.

«По уголовному делу проводятся допросы, обыски и осмотры. В ближайшее время по ходатайству следствия судом в отношении фигурантов будет избрана мера пресечения», — добавили в СК.

В ведомстве не назвали имя главного фигуранта, однако именно Бронштейн был первым зампредом подмосковного правительства с 15 апреля по 30 августа 2024 года. С декабря 2018 года он занимал должность первого заместителя министра образования Московской области, а летом 2021 года был назначен министром образования региона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее вину в получении взятки признал замначальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) по Московской области Владимир Талаев, арестованный по решению Тверского суда Москвы 23 мая. По версии следствия, летом 2023 года Талаев получил взятку в размере 800 тыс. рублей от представителя компании, специализирующейся на поставках молочной продукции в учреждения ФСИН.