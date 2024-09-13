Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном баллистических ракет России являются беспочвенными инсинуациями, заявил 13 сентября постпред РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации.

Global Look Press/Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com

Он отметил, что уже несколько месяцев среди союзников киевского режима не прекращаются дискуссии вокруг сюжета о предоставлении разрешения на применение поставляемых западных вооружений для нанесения ударов вглубь территории России.

«В качестве повода для такого шага подаются беспочвенные инсинуации по поводу якобы имевших место поставок иранских баллистических ракет», — сказал постпред России.

Так, 6 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на источники утверждал, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в конфликте на Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 сентября отметил, что заявления о якобы поставках оружия России другими государствами не имеют под собой никаких оснований. По его словам, у РФ развиваются свои отношения с целым рядом государств, Москва сотрудничает в самых разных областях, будет продолжать это сотрудничество.

12 сентября министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Великобритании, Франции, Нидерландов и ФРГ. Это решение было принято в связи с «неконструктивными заявлениями министров иностранных дел» указанных стран о якобы вмешательстве Ирана в конфликт на Украине, а также из-за введённых санкционных ограничений.