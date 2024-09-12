Тегеран, 12 сентября, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Великобритании, Франции, Нидерландов и ФРГ из-за данных о якобы отправке России иранских ракет, пишет иранское агентство Mizan.

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«Послы Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии в Тегеране были вызваны в МИД Исламской республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение было принято в связи с «неконструктивными заявлениями министров иностранных дел» указанных стран о якобы вмешательстве Ирана в конфликт на Украине, а также из-за введённых санкционных ограничений.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на источники утверждал, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в конфликте на Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 сентября отметил, что заявления о якобы поставках оружия России другими государствами не имеют под собой никаких оснований. По его словам, у РФ развиваются свои отношения с целым рядом государств, Москва сотрудничает в самых разных областях, будет продолжать это сотрудничество.

Ранее представитель Кремля подчёркивал, что Иран является важным партнёром для России, с которым развиваются торгово-экономические отношения. Он добавил, что сотрудничество и диалог между странами развивается во всех возможных областях, включая самые чувствительные. Сотрудничество будет развиваться в интересах народов обеих стран, заверил Песков.