Москва, 13 сентября, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Главным внутренним риском для экономики России можно считать исчерпание доступных мощностей на производствах и рабочей силы. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», — отметила она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.

Как сообщало ИА Регнум, Набиуллина назвала способ удержать инфляцию. По её словам, рост зарплат в России должен быть соразмерен росту производительности труда, чтобы не разгонять инфляцию. Она добавила, рост производительности труда не может быть скачкообразным, однако спрос на рабочие руки останется высоким.

13 сентября Центральный банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт. В публикации на сайте банка отметили, что рост внутреннего спроса все ещё значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, в связи с чем необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, а также снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году.