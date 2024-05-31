Москва, 31 мая, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Российский телеведущий Владимир Познер, комментируя возмущение нидерландских депутатов его недавним выступлением в Амстердаме вместе с коллегой Иваном Ургантом, заявил, что они не затрагивают вопросы политики.

Augustas Didžgalvis

«Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали, и не касаются политики», — сказал он журналистам.

Познер отметил, что он и Ургант, кроме Амстердама, выступили в Цюрихе, планируют выступить в Берлине и Франкфурте, но к ним никто не обращался с претензиями. Про недовольство их выступлением в Нидерландах он не знал. Скорее всего, возмущаться начали после отъезда российских телеведущих, предположил Познер в беседе с РБК.

Как сообщало ИА Регнум, Познер и Ургант выступили в одном из главных театров Амстердама 28 мая. Это возмутило депутатов парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэра Мартенса и Рубена Брекелманса. Они назвали российских телеведущих «пропагандистами» с ярко выраженной пророссийской позицией и потребовали от нидерландских властей объяснений. Депутаты также напомнили, что Нидерланды поддерживают политику разрыва связей с Россией.

При этом Ургант после начала российской спецоперации на Украине показательно покинул страну. Его вечернее шоу закрыли, но позже он вернулся на родину и заявил, что якобы был в отпуске. Познер же не раз заявлял, что не считает Россию домом и русским он так себя и не почувствовал. Он также говорил, что в России давно существует комплекс неполноценности перед странами Запада.

В то же время в 2023 году на концерте в Дубае Ургант и Познер неожиданно признались в любви к России. У знаменитостей спросили, любят ли они Россию. Познер ответил утвердительно, а Ургант в шутливой манере сказал «и я да», а затем добавил, что даже не знал, «как сильно любит свою страну».